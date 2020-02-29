Гороскоп 29 февраля: Рыбам необходимо контролировать эмоции, у Львов важная поездка

Восход Солнца: 07:14

Заход Солнца: 18:09

Солнце в Рыбах.

Овен. Вероятны проблемы с родственниками или близкими друзьями. Отношения с ними примут более конструктивные формы. Постарайтесь действовать более обдуманно, в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода и логических доводов. Закрепитесь на достигнутых позициях. День хорош для заключения брака, гармоничных супружеских отношений, развлечений, сублимации половой энергии.

Телец. Неблагоприятный день, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя. Вероятны трудности и в сфере профессиональной деятельности. Сократите контакты с коллегами и начальством до минимума, не начинайте новых дел – они обречены на провал.

Близнецы. День неожиданных превращений энергий, приключений и авантюр. Возможно, произойдет какое-то крупное событие, участником которого непременно окажетесь Вы. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Следите за приметами. Судьба предупреждает Вас о возможных неприятностях.

Рак. Не исключено, что коммуникабельность Раков и искренний интерес к людям помогут отыскать источники дополнительного заработка или окажут влияние на будущую финансовую прибыль.

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Лев. Возможна деловая поездка или командировка, которую нужно тщательно спланировать. Иначе Вам не удастся избежать проблем и недоразумений. Намечается снижение жизненных сил, финансовые потери. Домашние дела и проблемы с детьми потребуют от Вас больших материальных затрат и душевных сил. Во второй половине дня рекомендуется уединение и покой.

Дева. Существует вероятность появления дополнительных расходов. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых Девы забыли. Не исключены разногласия или ссора из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится.

Весы. Этот день имеет тенденцию к возрастанию творческих способностей, интуиции, жизненного потенциала. У многих Весов значительно улучшаются супружеские отношения. Возможные проблемы благополучно разрешатся, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Скорпион. Неблагоприятный день, особенно для женщин-Скорпионов. Вероятна неудачная покупка, ухудшение самочувствия. Рекомендуется избегать шумных компаний и застолья. Для мужчин-Скорпионов велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, которые могут принести только лишние заботы и волнения.

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Стрелец. Звезды по-прежнему настроены к Вам благосклонно. Удачный день во всех отношениях. Это самый подходящий день для решения профессиональных вопросов. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Контролируйте эмоции.

Козерог. Растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у Вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее. Если Вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопление имущества, вкладывание денег. Благоприятно общение с лицами противоположного пола.

Водолей. Ровный и гармоничный день. Отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит Вас изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, Вам следует призвать на помощь хладнокровие и трезвый расчет.

Рыбы. Сегодня возможен энергетический всплеск. Будьте осторожны. Вероятно, будет трудно сдержать эмоции и контролировать ситуацию. Всерьез задумайтесь над своей жизнедеятельностью. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят Ваш внутренний мир и послужат защитой во всех тяжелых ситуациях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев