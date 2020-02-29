Гороскоп на март 2020 года: Дев ждут новые знакомства, а Стрельцам необходим отпуск

В этом месяце все огненные Знаки будут добрыми, порядочными и ранимыми. Все водные Знаки будут чересчур восприимчивыми и с трудом перенесут критику. В случае же, если все Знаки в марте пойдут на поводу у эмоций, то в их жизни может случиться затяжная депрессия, будьте осторожны.

Овен. Отпуск, запланированный на март 2020 года, имеет все шансы стать незабываемым. Овны могут поехать в другой город и там попасть в удивительную любовную историю. Благоприятно принимать участие в различных международных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.

Телец. Начало весны 2020 года станет для Тельцов достаточно непростым и неоднозначным периодом. С одной стороны, перед Вами откроется немало блестящих перспектив для будущего успеха, но Вы по каким-то странным причинам эти возможности полностью проигнорируете.

Близнецы. У Вас появится невероятное желание всеми руководить и давать каждому ценные указания, вот только будьте аккуратными, ведь если Вы не занимаете руководящий пост, Ваше стремление быть предводителем может не понравиться. Не провоцируйте конфликты.

Рак. Главная задача Рака в марте 2020 года – просчет собственных действий на несколько шагов вперед. Это качество шахматистов станет полезным именно в этот период времени. Не стоит отказываться от каких-то важных шагов, но необходимо тщательно просчитать их воздействие на дальнейшую жизнь и возможность развития событий в разных направлениях.

Читайте также

Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта: Весам нужно держать эмоции под контролем, Тельцы проявят инициативу

Лев. Данный период, бесспорно, принесет Вам продвижение по карьерной лестнице и, наконец, Вам будут зачтены все предыдущие профессиональные заслуги. Именно этим и занята сейчас Ваша голова.

Дева. Новые встречи и знакомства весьма вероятны для Дев в марте 2020 года, однако не все они доставят удовольствие. Наиболее успешными будут контакты с людьми издалека, наименее – с теми, кто рядом. В любом случае, звезды рекомендуют вам проявить активность и в последней декаде месяца расставить все точки над i в отношениях с партнерами.

Весы. Способны ли вы признаться, что совершили ошибку? Обычно ответ для вас отрицательный, но не сейчас. Вы действительно на это способны. В марте нужно собрать все силы в кулак и сделать все то, на что давно не было сил.

Скорпион. Этот месяц станет для Скорпионов весьма благополучным периодом во всех отношениях, чем они будут обязаны своим близким и родным людям. В этом месяце Вами овладеет дикое желание побеждать и завоевывать, а девизом марта станет фраза: «На войне все средства хороши». Но не заигрывайтесь, держите себя под контролем.

Читайте также

Гороскоп на март 2020 года: Дев ждут новые знакомства, а Стрельцам необходим отпуск

Стрелец. Каждое событие этого месяца будет спровоцировано вашим внутренним состоянием. В этом месяце звезды рекомендуют Вам отправиться в путешествие, оно может изменить Вашу жизнь к лучшему. Если у Вас планируется отпуск, проведите его с любимыми.

Козерог. Март 2020 года для Козерогов будет обычным месяцем. Вас ждет покой и умиротворение: никаких неприятностей, но и не одного радостного взрыва эмоций. Никаких особых событий не предвидится. В этом месяце будет лучше всего не предпринимать активных способов для достижения своих целей.

Водолей. В марте Водолеям предстоит завершить незаконченные дела. Проведите ревизию финансов: например, расплатитесь по непогашенным кредитам. Если Вам предложат взять в долг крупную сумму под выгодный процент, не торопитесь говорить «да» - есть риск быть обманутыми.

Рыбы. Для Рыб март может стать самым продуктивным и рентабельным месяцем в 2020 году. Возрастет Ваш авторитет, Вы будете пользоваться уважением среди коллег и деловых партнеров. Все ваши планы реализуются легко и успешно. Скорее всего, Вас ждет не только крупная прибыль, но и вполне заслуженный вами стремительный карьерный рост.

Астролог: Вальдемар Небоходцев