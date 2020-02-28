В Белогорске для возведения 35-метрового флагштока задействуют бурильную технику

В Белогорске началась подготовка к работам по монтажу 35-метрового флагштока в центре кольцевой развязки. К Дню Победы на нем водрузят копию Знамени Победы.

Намерение установить в центре города 35-метровый флагшток с флагом Белогорска глава города озвучил в 2019 году. К 1 мая 202 года необходимо выполнить целый комплекс работ. Начались они 28 февраля с доставки к месту работ материалов и оборудования для устройства конструкции флагштока.

«На место монтажа доставлены обсадные трубы, каркасы, осуществляется завоз другой техники для бурения глубоких цилиндрических отверстий, – рассказала начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко. – На 29 февраля запланирована доставка и сборка бурильной машины из Норска. Со 2 марта планируется начать бурение, а также устройство фундамента под флагшток. После этого начнется монтаж металлической конструкции флагштока».

Первым в честь 75-й годовщины водружения над Рейхстагом на белогорском флагштоке будет поднято Знамя Победы. Полотнище почти в 50 квадратных метров поднимут 1 мая в 10.00. Всего приобретено 5 флагов для флагштока. Из городского бюджета на эти цели выделено всего 260 тысяч рублей, в частности, средства направлены на приобретение пяти флагов, информирует пресс-служба администрации Белогорска.