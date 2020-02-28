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28 февраля 2020, 21:54 0

Большой футбол возвращается в Белогорск

Большой футбол возвращается в Белогорск

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял участие в заседании Дальневосточного футбольного союза под председательством президента ДФС Владимира Крысина. На нем решались организационные вопросы сезона 2020 года.

«Большой футбол возвращается в Белогорск!» – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте.

«Из трех городов-претендентов (Хабаровск, Благовещенск, Белогорск) на проведение Кубка России по футболу среди команд 3 дивизиона зоны “Дальний Восток” большинством голосов определен Белогорск», – отметил Станислав Мелюков.

Региональный этап Кубка пройдет с 29 апреля по 5 мая на белогорском стадионе «Амурсельмаш». Число команд не определено, но ожидается восемь со всего Дальнего Востока. Победитель турнира выйдет в основную сетку Кубка. Белогорск будет представлять ФК «Белогорец».⠀

«Предстоит большая организационная работа, но, думаю, справимся и проведем этап Кубка России на высоком уровне», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт

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