Глава Белогорска Станислав Мелюков принял участие в заседании Дальневосточного футбольного союза под председательством президента ДФС Владимира Крысина. На нем решались организационные вопросы сезона 2020 года.

«Большой футбол возвращается в Белогорск!» – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте.

«Из трех городов-претендентов (Хабаровск, Благовещенск, Белогорск) на проведение Кубка России по футболу среди команд 3 дивизиона зоны “Дальний Восток” большинством голосов определен Белогорск», – отметил Станислав Мелюков.

Региональный этап Кубка пройдет с 29 апреля по 5 мая на белогорском стадионе «Амурсельмаш». Число команд не определено, но ожидается восемь со всего Дальнего Востока. Победитель турнира выйдет в основную сетку Кубка. Белогорск будет представлять ФК «Белогорец».⠀

«Предстоит большая организационная работа, но, думаю, справимся и проведем этап Кубка России на высоком уровне», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.