«Онкопатруль» в Амурской области возобновляет работу

План работы выездной бригады «Онкопатруля» сформирован на март. В первую очередь мобильная поликлиника отправится в Магдагачинский район.

Бесплатный прием граждан района будет проходить с 11 по 15 марта. Специалисты из областных лечебных учреждений будут выявлять онкологические и другие заболевания на базе поликлиники Магдагачинской больницы.

В составе бригады врачи: онколог, маммолог, хирург, гинеколог, уролог и врач УЗИ. Докторам и пациентам будут помогать волонтеры – студенты медколледжа. Будут проводиться флюорографическое обследование, УЗИ малого таза, предстательной железы, щитовидной железы, брюшной полости, ЭКГ, женщинам специалисты проведут маммографическое обследование.

16 марта бригада вернется в Благовещенск, и после небольшого перерыва врачи вновь отправятся в Магдагачинский район – но уже в отдаленные поселки. Первым на маршруте станет амбулатория Тыгды: там выездная поликлиника будет работать 23 и 24 марта. Затем, с 25 по 26 марта, «Онкопатруль» будет базироваться в амбулатории поселка Ушумун, а с 27-28 марта прием организуют в больнице поселка Сиваки, сообщает правительство Амурской области.

За 2019 год специалистами мобильной бригады в амурской области осмотрен 5 381 человек. Подозрения на злокачественные новообразования были выявлены у 338 человек; злокачественные новообразования – у 16 пациентов, фоновые патологии обнаружили у 292 амурчан.