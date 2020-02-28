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28февраля
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сегодня, 21:01 1

Пятницу в ГИБДД назвали самым аварийным днем

В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году. Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах происходило по пятницам.

При этом люди погибали в ДТП чаще по субботам. Так, в прошлом году в пятницу произошло более 25 тысяч ДТП, в них погибли более 2,4 тысячи человек. По субботам жертвами ДТП стали более 3 тысяч. Чаще всего аварии происходили в утренние и вечерние часы. Меньше всего аварий на российских дорогах происходило по воскресеньям и средам.

Всего в России в 2019 году зафиксировано более 164 тысяч автомобильных аварий. В ДТП пострадали 211 тысяч человек, погибли — 17 тысяч человек.

Основной пик дорожно-транспортных происшествий пришелся на утреннее и вечернее время – в основном на 09:00 и 20:00, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции РФ.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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    37 минут назад

    На то она и тяпница.

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