На Масленице в Общественно-культурном центре всем заправлял Блинчик

Необычный сюжетный поворот выдал Общественно-культурный центр на эту Масленицу. Если на всех остальных площадках главными героями праздника являются, как правило, артисты в народных костюмах, то в ОКЦ всем в этот раз заправлял Блинчик — Блинчик на ножках.

Придумала и поставила спектакль режиссер ОКЦ Лариса Молчанова. Работал над постановкой образцовый ансамбль народной песни «Ладушки», он «специализирован» на народные мотивы – изучение этого компонента заложено в образовательную программу.

В этом году праздник получил название «Масленица пришла — отворяй ворота». Сюжет был построен по известной сказке про трех богатырей, основными героями были Алеша, Любава и конь Юлий.

Согласно задумке режиссера, князь решил встретить широкую Масленицу. Но вот незадача: Любава захотела поставить концерт, а Алеша – устроить состязания. На том и порешили. Перед зрителями выступали шоу-балет «Александрия», танцевала избушка Бабы Яги, были скоморохи от детской фаер-студии, показывали творческие номера студия художественной гимнастики «Грация» и хореографическая студия «Сувенир». А между ними на сцене тянули канат и соревновались в силе и ловкости.

В довершение всего артисты со зрителями устроили танцевальный батл.

Фишкой представления оказался Блинчик — «масленичный-блин-Любавы-помощничек», он был одним из героев. Блинчик в итоге всех объединил и помирил в канун Прощеного воскресенья.

«Его испекла Любава. Блинчик-помощничек на ножках. Смешной такой. Помогал проводить конкурсы. Говорят: хлеб всему голова, а на Масленицу — блинчик!» — рассказала режиссер Лариса Молчанова.

Спектакль оказался еще и познавательным: зрителям напомнили, что каждый день Масленицы имеет свое значение, и его нужно проводить по-особенному. После концерта всех угостили блинами.

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