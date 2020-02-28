Топовые газеты США и Европы написали о ситуации в Благовещенске

Американская газета The New York Times и французское издание Le monde посвятили внушительные колонки экономическим последствиям для бизнеса на границе с Китаем, где свирепствует эпидемия коронавируса.

24 февраля в The New York Times появилась статья Эндрю Хиггинса, которую можно перевести как «Страх перед коронавирусом убивает предприятия на российской границе». Американский журналист начал репортаж с описания молебна против коронавируса, который в Благовещенском кафедральном соборе отслужил благовещенский священник китайского происхождения Дмитрий Чжан.

В целом обстановку в Благовещенске иностранец описал как спокойную. «В Благовещенске нет никаких признаков паники или даже легкой тревоги, только гнев на скачок цен на овощи после прекращения поставок из Китая. Практически никто не носит маску, несмотря на распоряжение властей, что это должно быть сделано в школах и многих других общественных местах», — пишет The New York Times.

Американец отметил истерию в региональном сегменте соцсетей, где выдвигались жуткие конспирологические теории и националистические лозунги. Но репортера больше интересовала экономика Амурской области, которая, по его мнению, плотно завязана на КНР. При этом тональность повествования снизилась до депрессивной.

«Также страдает имидж Китая как благотворной силы, от которой Россия может только извлекать выгоду. Это медленно затмевается беспокойством по поводу новой, нежелательной роли Китая как источника болезней, мучительной неуверенности и неоправданных надежд», — пишет американец.

Эндрю Хиггинс посетил в городе торговый центр «Три кита», Благовещенский государственный педуниверситет, 18-этажную гостиницу «Азия» и другие объекты областной столицы. Поговорил с руководителем турфирмы «Амуртурист» Юлией Тавитовой, сопредседателем местного Института Конфуция Николаем Кухаренко, а также с русскими и китайскими предпринимателями. Не забыл упомянуть о международном мосте через Амур и газопроводе «Сила Сибири».

Если статья началась с рассказа о молитве, то закончилась еще одним русским признаком надежды — водкой. The New York Times цитирует россиянина Александра Кожина, живущего в Китае, который считает, что России нечего бояться: «Двести граммов водки убьют любой вирус».

Французская газета Le monde посвятила статью Благовещенску 27 февраля, обыграв название реки Амур, которое для французов звучит как «любовь». Поэтому заголовок колонки, написанной экспертом по России Бенуа Виткин, звучит двусмысленно: «О Любви (об Амуре) — передовом рубеже России против коронавируса». А Амурская область именуется в тексте не иначе как регионом «Русская Любовь».

Впрочем, статья, как и у американских коллег, снова посвящена упадку экономики. В тексте — рассказ о карантине и временных коридорах, о масках, раскупленных в аптеках, но которые все равно никто не носит. Французский корреспондент также рассказал о китайском священнике Дмитрии Чжане, который молится в Благовещенске против эпидемии коронавируса. И снова о мосте Благовещенск — Хэйхэ и «Силе Сибири».

Приводится мнение и Марата Мкртчяна, директора гостиницы «Азия», которая сегодня практически пуста, хотя обычно на пике сезона 200 номеров на 95 % заняты китайцами. Он отметил, что около 50 % экономики Благовещенска зависит от Китая. Журналист цитирует того же Николая Кухаренко из Института Конфуция при БГПУ, который сетует о том, что большая часть преподавателей китайского языка из университета заблокированы в КНР.

О водке французский репортер, в отличие от американского коллеги, не упомянул, но надежда на будущее в тексте присутствует в лице студента, который до эпидемии учился в Хэйхэ.