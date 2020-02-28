Решать задачу повышения урожая в Амурской области будут по науке

Задачи агропромышленного комплекса в Амурской области обсудили на заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области. Губернатор области предложил расширять рынки сбыта амурской продукции.

Председатель общественного совета, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук объяснил выбор темы заседания тем, что «для решения задач, которые, поставлены перед регионом по увеличению урожая сельхозпродукции, необходим научный подход. В первую очередь упор хотели сделать на селекции».

«Поддержка селекции будет способствовать повышению урожайности и качества получаемой сельскохозяйственной продукции, – отметил в своём докладе начальник научно-исследовательской части ДальГАУ Алексей Муратов. – Для улучшения материальной базы мы подготовили в Министерство сельского хозяйства РФ заявку на выделение целевой субсидии на строительство зерносушильного комплекса и приобретение сельхозтехники на сумму 52 млн. рублей. Это позволит увеличить объем производства семян зерновых практически в 2 раза. Университет готов к сотрудничеству с ВНИИ сои по ускоренному размножению их сортов».

Министр сельского хозяйства области Олег Турков сообщил, что министерство планирует поддержать Всероссийский научно-исследовательский институт сои с тем, чтобы вывести на его базе сорта сои с повышенным содержанием белка.

«Сегодня есть зависимость содержания белка и цены, это подтвердят те, кто ориентирован на экспорт. Мы с поддержкой федерального центра будем организовать такую работу, чтобы появились свои, амурские высокопротеиновые сорта», – рассказал министр.

Второй очень важный вопрос, который стоит перед минсельхозом области, – вывести ультраскороспелый сорт сои, которую можно было выращивать в северной зоне региона. «Это не быстро, но тогда мы сможем плодотворно выращивать сою и в Шимановском, Мазановском и других районах. Это тоже залог успеха», – пояснил Олег Турков.

Также на заседании Общественного совета прозвучали предложения о создании системы кооперации, которая бы объединила мелкие хозяйства и позволила решать вопросы производства, хранения и сбыта сельхозпродукции. О необходимости технологической цепочки по сортам сои – от ультраскороспелой до среднеспелой. Это позволит войти в уборочную кампанию в середине сентября и уйти от напряжённых этапов, связанных с погодными условиями.

Губернатор Василий Орлов резюмировал, что в аграрном секторе ведется плановая работа: «Стратегически решается. За последний год, на мой взгляд, было несколько хороших решений. Мы отталкиваемся от рынка, пытаемся создать полноценную рыночную модель. В первую очередь изучили рынки сбыта. Была проведена большая работа с Китаем, в частности по открытию границ по шроту. Решён вопрос о предоставлении субсидии по перевозке по железной дороге. Это позволяет выйти не только на Китай, но и в другие страны».

По итогам заседания Общественного совета было решено разработать программу развития семеноводства сои и зерновых культур области до 2025 года.