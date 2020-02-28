На следующей неделе в Благовещенске снова откроется временный коридор через границу

Временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на следующей неделе будет работать три дня. Переход граждан через границу откроется в понедельник, среду и пятницу.

По согласованию с китайской стороной, на следующей неделе коридор откроют в понедельник, 2 марта, в среду, 4 марта, и в пятницу, 6 марта. Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14:00, а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, сообщает правительство Амурской области.