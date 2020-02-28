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28февраля
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сегодня, 18:49 1

На следующей неделе в Благовещенске снова откроется временный коридор через границу

На следующей неделе в Благовещенске снова откроется временный коридор через границу
Фото: www.amurobl.ru

Временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на следующей неделе будет работать три дня. Переход граждан через границу откроется в понедельник, среду и пятницу.

По согласованию с китайской стороной, на следующей неделе коридор откроют в понедельник, 2 марта, в среду, 4 марта, и в пятницу, 6 марта. Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14:00, а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, сообщает правительство Амурской области.

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#коронавирус в Китае #таможня

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    35 минут назад

    Господа управленцы, что за ...низм - то откроем, то закроем? Либо откройте уже для всех, либо закройте к чертям! Реально задолбали в рулетку играть!

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