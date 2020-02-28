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28февраля
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сегодня, 18:20 0

В центре реабилитации детей-инвалидов в Свободненском районе обновили оборудование

В центре реабилитации детей-инвалидов в Свободненском районе обновили оборудование
Фото: www.zsamur.ru

Современное терапевтическое оборудование поступило в центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Единственный в Приамурье реабилитационный центр для детей с нарушениями здоровья «Бардагон» находится вблизи Свободного. За смену здесь оздоравливают порядка 60 ребят.

«Мы давно мечтали обновить оборудование, но воплощение мечты упиралось в финансы. Большим подарком стала помощь компании «Газпром переработка Благовещенск». Наверное, без поддержки данной компании никогда бы не смогли приобрести полностью электронный аппарат магнитотерапии стоимостью почти 290 тысяч рублей. Теперь у нас появился «целебный магнит», чему очень рады врачи и пациенты», – отмечает директор центра Юрий Шашов.

В рамках социального спонсорства закуплено медоборудования на сумму порядка 640 тысяч рублей. На эти средства центр приобрел шапочку для аппарата транскраниальной микрополяризации — уникальный метод лечения головного мозга, аппарат для лазерного освечивания крови, аэрозольные ингаляторы, ионо- и магнитотерапевтический аппараты, кислородный коктейлер, костюмы для реабилитации при нарушениях опорно-двигательной системы, поляризованный облучатель, применяемый как для мягкого прогревания, так и для цветотерапии.

Все оборудование российского производства с возможностью программирования под индивидуальные показатели за счет сверхчувствительных датчиков. Техника проста в эксплуатации и позволит медперсоналу заниматься одновременно несколькими пациентами, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

«Мы делаем большое и доброе дело, помогая амурским учреждениям для детей. Чтобы иметь достойное будущее, они должны получать заботу взрослых, хорошее образование и, конечно, быть здоровыми. Надеюсь, приобретенное для центра «Бардагон» оборудование поможет восстанавливать и сохранять здоровье многих и многих ребятишек», – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Андрей Белоусов.

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#медицина

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