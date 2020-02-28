В Благовещенске ограничат движение транспорта на двух участках дорог

Фото: архив Амур.инфо

В субботу, 29 февраля, в Благовещенске будет ограничено движение транспорта на перекрестке переулка Серышевского и улицы Батарейной. Проезжую часть перекроют полностью в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

Кроме того, с 29 февраля по 1 марта будет ограничено движение транспорта на участке улицы Батарейной от Красноармейской до Больничной. Проезжая часть также будет перекрыта полностью из-за работ на коммунальных сетях, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Городские власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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Александр Авдеев