Амурские ветераны Великой Отечественной войны пройдут медосмотры на дому

В Амурской области организуют обследование состояния здоровья ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Диспансеризацию пройдут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, супруги погибших ветеранов, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

«Учреждения здравоохранения области оказывают медицинскую помощь ветеранам в первоочередном порядке в соответствии с профилем заболевания – отмечает министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. – Все они находятся на диспансерном наблюдении. Медосмотры проводятся как в поликлиниках, так и на дому. Преимущественно, с учетом преклонного возраста ветеранов, медицинское обслуживание осуществляется с выездом на дом.

Специалисты выезжают для осмотра пациентов и проведения лабораторных исследований. На дому проводят забор крови, ЭКГ. По результатам диспансеризации проводятся оздоровительные мероприятия и стационарное лечение. Кроме того, на контроле Минздрава находится обеспечение граждан этой категории необходимыми лекарственными препаратами».

В Тындинской больнице предстоит провести диспансеризацию 27 ветеранов Великой Отечественной. На данный момент врачи осмотрели всех пятерых участников войны и семерых приравненных к ним лиц. Количество ветеранов невелико, отмечают в медицинской организации, но территория Тындинского района, где некоторые населенные пункты расположены в 450 километрах от районной больницы, – отдельный вопрос.

Так, один из ветеранов проживает в поселке Дипкун, а это 220 километров по железной дороге. Поездом была направлена бригада медиков из 8 специалистов, которые осмотрели и фронтовика, и других обратившихся жителей поселка. Выездная работа – одна из основных составляющих деятельности медучреждений в таких труднодоступных территориях, как Тындинский район.

Главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов сообщил, что в стационаре оборудованы 3 двухместные палаты для круглосуточного пребывания ветеранов – по одной в терапевтическом, в хирургическом отделениях и в ОСП «Соловьевская участковая больница». Проведен косметический ремонт, каждая палата оснащена отдельным санитарным узлом и душевой кабиной, в каждой есть холодильник, электрочайник, прикроватные светильники, телевизор, журнальный столик и 2 кресла.

За 2019 год медицинскими организациями Минздрава проведена диспансеризация 1 513 ветеранов – это 100%-й охват. В учреждениях имеются 9 ветеранских палат на 24 койки в дневных стационарах и 50 палат на 110 мест в круглосуточных стационарах, сообщает правительство Амурской области.