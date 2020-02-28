В Приамурье наказали дорожников за обледенелые дороги

Прокуратура Завитинского района во время проверки выявила, что после выпадения большого количества осадков на автомобильной дороге Завитинск – Поярково образовались наледь и снежный накат. ООО «Строитель», осуществляющее содержание автомобильной дороги, вовремя их не устранила.

Надзорный орган посчитал, что это нарушение требований статьи 12 федерального закона «О безопасности дорожного движения».

По результатам проверки прокурор района в отношении и.о. директора ООО «Строитель» возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Постановлением мирового судьи по Завитинскому районному судебному участку должностное лицо было оштрафовано на 20 000 рублей.

Кроме того, для устранения выявленных нарушений прокурор в адрес и.о. директора ООО «Строитель» внес представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Один человек привлечен к дисциплинарной ответственности, а все необходимые дорожные работы проведены, сообщает прокуратура Амурской области.