Глава Амурской области показал хороший результат на ЕГЭ для родителей (видео)

В Амурской области провели всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На региональной площадке в Амурском областном институте развития образования в Благовещенске за парты сели 20 человек. Свои знания по истории проверил и глава Приамурья Василий Орлов.

Несмотря на то, что экзамены проходили в сокращенном варианте, вся процедура ЕГЭ была полностью соблюдена. Все участники находились в равных условиях: они прошли регистрацию, проверку металлоискателем, рассаживались в аудитории по строго отведенным местам, при себе разрешалось иметь только гелевую черную ручку и паспорт. Чтобы у экзаменуемых не было возможности списать, в аудитории находились специально обученные общественные наблюдатели.

«Задания для ЕГЭ пришли к нам из Москвы. Они идентичны детским, только несколько сжаты. Вместо 25 заданий, которые предлагаются на ЕГЭ по истории для школьников, взрослым необходимо было выполнить 11. Это не тестовые задания, участникам предстояло поработать с картами, датами, историческим текстом, также требовалось написать сочинение», – прокомментировала председатель предметной комиссии Елена Москоленко.

Уровень всех заданий – школьная программа. Справиться с испытанием участникам нужно было за полчаса.

«Безусловно, эта акция помогает понять, как себя чувствуют дети, которые приходят на ЕГЭ. Об эффективности единого госэкзамена немало разговоров. Я считаю, что эта система действительно позволяет комплексно оценить знания выпускника. Убедился лично: если ты не знаешь, то ответить верно или угадать не получится. Безусловно, для наших школьников также очень полезны тренировки сдачи ЕГЭ. Это позволяет разобраться с методологией, снять психологические барьеры», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона признался, что любит историю, а в школе по этому предмету всегда имел «пятерку». По его словам, большинство вопросов на экзамене серьезных затруднений не вызвали.

«Преимущество системы ЕГЭ в том, что она позволяет всем детям выступить на равных. Это возможность для талантливых ребят из глубинки поступить в хорошие вузы», – подчеркнул Орлов.

После проведения акции был организован круглый стол, в ходе которого родители смогли поделиться впечатлениями от полученного опыта.

«Несмотря на достаточно длительный период, который прошел после окончания школы, мне хватило знаний, чтобы ответить на большую часть вопросов правильно. Задания касались не только каких-то исторических фактов, но и их анализа, причинно-следственных связей, – рассказала принимавшая участие в написании ЕГЭ зампред правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Зачастую родители больше волнуются перед ЕГЭ, нежели их дети. Связано это с тем, что они сами не сталкивались с такой формой экзамена. Поэтому и проводятся такие акции, кроме того, в области проводятся и другие мероприятия, которые позволяют снять лишнее напряжение и помочь выпускникам лучше справиться с итоговой аттестацией. В их числе – родительские собрания, классные часы».

Несмотря на то, что никто из взрослых не готовился к написанию экзамена, все они справились с предложенными заданиями, пройдя минимальный порог. При этом не обошлось без высокобалльников – практически безукоризненно задания выполнили шесть участников, в том числе губернатор Амурской области, пишет пресс-служба министерства образования и науки региона.

В завершение родителям выдали сертификаты амурского минобрнауки об участии в экзамене.

В муниципалитетах региона ЕГЭ для родителей проходит с 26 по 29 февраля. За этот период в акции примут участие около 1 500 человек.

Инициатором проведения акции выступает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Мероприятие направлено на снижение чувства тревоги у родителей, их знакомство с процедурой госэкзамена.

Фото: amurobl.ru