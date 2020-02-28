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Как россиянам оплатят внеплановый выходной 22 апреля

Как россиянам оплатят внеплановый выходной 22 апреля
Фото: pronedra.ru

Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачен. Этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он пояснил РИА Новости, что лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады. «Просто будет лишний выходной в этом месяце, и тот, кто на окладе находится, тот и не почувствует этого. Почувствует только один выходной день дополнительно. С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», – сказал он.

В то же время Шмаков отметил, что у тех, кто работает сдельно, также будет дополнительный выходной, однако они зарплату за него не получат.

27 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции России, согласно которой голосование назначено на 22 апреля с 08:00 до 20:00.

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон страны. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создана рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    18 минут назад

    Обрисуйте вкратце, что там менять будут?

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