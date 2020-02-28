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28февраля
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сегодня, 16:23 5

Брусчаткой с центральной площади Благовещенска благоустроят детсады

Брусчаткой с центральной площади Благовещенска благоустроят детсады
Фото: благовещенск.рф

Реконструкция площади Ленина в Благовещенске начнется в марте 2020 года. После ограждения строительной площадки рабочие приступят к демонтажу имеющихся на площади сооружений, а также тротуарной плитки.

По предварительному заключению специалистов, почти 5 000 квадратных метров покрытия площади – это качественный, пригодный к дальнейшему использованию материал. Администрация города решила направить демонтированную тротуарную плитку на благоустройство территорий муниципальных детских садов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, для посещений площадь будет закрыта со 2 марта – подрядчик начнет ее огораживать. Доступной останется часть пешеходной зоны вдоль улицы Ленина. Первый этап реконструкции должны закончить к августу 2020 года.

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#строительство

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    "это качественный, пригодный к дальнейшему использованию материал...." Ну так и нафига так спроектировали, что вздумалось менять, раз качественный? Советское годами стоит, а вместо этой плитки будет какая-нибудь "дурилка картонная", не иначе. которую регулярно нужно будет обновлять и тратить на нее бюджетные средства с утечкой

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    "Всё лучшее детям"

  • да_уж

    да_уж
    1 час назад

    Предлагаю еще остатки от обедов в доме правительства отдавать в детские сады.

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Хороша дурилка, гранитная плита...

  • Мира

    Мира
    50 минут назад

    У какого-нибудь проектировщика-исполнителя этой реконструкции свой плиточный заводик. Ограждения в городе где надо и где не надо по той же причине появились

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