Брусчаткой с центральной площади Благовещенска благоустроят детсады

Реконструкция площади Ленина в Благовещенске начнется в марте 2020 года. После ограждения строительной площадки рабочие приступят к демонтажу имеющихся на площади сооружений, а также тротуарной плитки.

По предварительному заключению специалистов, почти 5 000 квадратных метров покрытия площади – это качественный, пригодный к дальнейшему использованию материал. Администрация города решила направить демонтированную тротуарную плитку на благоустройство территорий муниципальных детских садов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Как сообщало Амур.инфо, для посещений площадь будет закрыта со 2 марта – подрядчик начнет ее огораживать. Доступной останется часть пешеходной зоны вдоль улицы Ленина. Первый этап реконструкции должны закончить к августу 2020 года.

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Ракутин Максим