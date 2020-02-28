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сегодня, 16:10 0

Незнакомка ограбила мужчину в благовещенской гостинице

Незнакомка ограбила мужчину в благовещенской гостинице
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске полицейские задержали девушку. Ее подозревают в совершении грабежа в гостинице. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от амурчанина 1962 года рождения, который сообщил, что в отношении него совершен грабеж. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что мужчина снимал номер в одной из гостиниц Благовещенска. К нему в дверь постучала девушка. Во время беседы гостья воспользовалась тем, что амурчанин отвлекся, взяла со стола планшетный компьютер и скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей произошедшего, установили, что к преступлению может быть причастна местная жительница 1992 года рождения. Девушку задержали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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#криминал #происшествия

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