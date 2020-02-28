Амурская зоозащитница рисует на вещах портреты собак из приюта

Ольга Ефремова из Благовещенска совместила зоозащитную деятельность с творческими навыками. Она запустила благотворительную акцию, в ходе которой вещи с портретами приютских собак меняют на еду для них.

Ольга – волонтер зоозащитной организации «Подари надежду», которая известна по благовещенскому приюту для животных «Кошкин дом».

«У нас на попечении много животных, и, конечно, мы сталкиваемся с трудностями в их содержании и кормлении. Данная акция объединяет мои увлечения и, надеюсь, частично решит наши финансовые трудности», — считает Ольга Ефремова.

В свободное от работы и волонтерства время девушка изучает различные техники в творчестве. Особенно ее вдохновило рисование специальными несмываемыми красками на вещах.

«Мне кажется, это здорово, когда у тебя есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. Рисую именно реальных животных, которые находятся у нас на попечении. Они у нас классные, каждый со своим характером. Мне будет приятно, если у неравнодушных людей будут вещи с их портретами», — объясняет зоозащитница.

На странице зоозащитной организации в Инстаграме она запустила благотворительную акцию «Я помогаю животным», где представлено шесть вещей: белая футболка «Муха», чёрная футболка «Лекс», маска для сна «Венди», блокнот «Мухтар», зеркало «Барон», кошелёк «Одюша». Названия — клички собак, которые изображены на портретах. Вещи можно получить в обмен на собачий корм в размере рекомендуемых сумм пожертвований от 450 до 900 рублей.

«Сейчас расписываю предметы одежды, блокноты, кошельки, зеркала. Возможно, будут ещё идеи, думаю, ассортимент будет расширен. Много идей поступает от участников акции. Так, например, многие просят добавить в ассортимент детские вещи», — рассказывает волонтер Ольга.

Сейчас девушка работает над кошельками и блокнотами, в ближайшее они будут опубликованы на странице (@lelkae) в Инстаграме. Кроме собак, зоозащитница планирует рисовать приютских кошек.

По вопросам акции обращаться по телефону организатора: 8-914-380-01-92.