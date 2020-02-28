Количество больных коронавирусом в провинции Хэйлунцзян сократилось до 187 человек

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом сокращается. 27 февраля, по данным на 24:00 по пекинскому времени, в больницах оставались 187 заболевших. 60 человек пока в тяжелом состоянии, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению китайской провинции.

26 февраля количество лечащихся от коронавируса по всей провинции составляло 205 человек. За минувшие сутки не было зарегистрировано новых случаев заболевания, 19 человек выписаны из больниц. Летальных исходов от заболевания также не было зафиксировано.

С начала вспышки заболевания в провинции коронавирусом в общей сложности заболели 480 человек и эта цифра не увеличивается c 23 февраля. Всего с начала эпидемии скончалось 13 человек.

Под наблюдением медиков еще остаются 1 070 человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими. За сутки в больницы провинции с симптомами, похожими на коронавирус, обращались 1 649 человек.

Всего по Китаю на 10:36 утра 28 февраля пекинского времени было зарегистрировано 329 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала вспышки составило 78 959 человек. 36 163 человека вылечились (из них 3 632 за минувшие сутки), 2 791 человек скончался (из них 44 за минувшие сутки). Заболевание подозревается еще у 2 308 человек.

Больше всего заболевших – в провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки заболевания. Здесь зарегистрировано 318 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала заболевания в провинции зафиксировано 65 914 случаев заболевания, 26 403 вылечились, 2 682 скончались, сообщает biang.ru .