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28февраля
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Военные восстановили разрушенную «противником» железную дорогу в Приамурье (фото)

Военные восстановили разрушенную «противником» железную дорогу в Приамурье (фото)

В железнодорожном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, состоялось тактико-специальное учение по восстановлению поврежденных железнодорожных путей.

Условный противник высокоточным оружием разрушил несколько участков железной дороги, имеющей стратегическое значение. Военные железнодорожники в кратчайшие сроки выдвинулись к месту повреждения пути, на месте произвели сборку секций и с помощью специальной техники заменили поврежденные пролеты железнодорожного полотна. Все работы проводились в течение двух суток в условиях низких температур.

Также военными железнодорожниками в ходе проведения работ были отработаны вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп. В полевых условиях специалисты-ремонтники провели эвакуацию и ремонт вышедшей из строя техники.

К мероприятиям было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих и около 400 единиц специальной техники, среди которой путеукладчики ПБ-3М, дорожные краны военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью в 32 тонны и другая современная техника, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru

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#военные #учения

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