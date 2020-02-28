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Назван наиболее пожароопасный месяц для лесов Амурской области

Назван наиболее пожароопасный месяц для лесов Амурской области
Фото: pixabay.com

Уровень опасности возникновения лесных пожаров может текущей весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах. Об этом говорится в прогнозе «Авиалесоохраны» рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года.

«Согласно прогнозам, в апреле 2020 года вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности велика в восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края и в юго-западной части Иркутской области», – цитируют сообщение РИА Новости.

Ведомство также уточняет, что в зоне риска раннего наступления пожароопасного сезона в Приволжском федеральном округе окажутся вся Саратовская и Пензенская области, Мордовия, южная часть Самарской области и западная часть Оренбургской области. Повышение пожарной опасности прогнозируется в восточной части Волгоградской области и ряде регионов Центрального федерального округа – Смоленской, Тверской, Московской, Орловской, Курской, Белгородской областях. Калужская и Брянская области в предстоящем апреле также будут в зоне особого внимания лесопожарных формирований.

«В мае 2020 года география вероятности возникновения лесных пожаров увеличится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за счет восточных частей Республики Алтай и Красноярского края, юга Хакасии, Хабаровского края, Амурской области, западной части Приморского края и всей Еврейской автономной области», – отмечается в прогнозе.

«На федеральном уровне были своевременно изданы все необходимые организационно-распорядительные документы, которыми регионам даны поручения создать оперативные штабы, организовать контроль за выполнением профилактических противопожарных мероприятий. Для своевременной подготовки к лесопожарному сезону 2020 года субвенции на исполнение переданных лесных полномочий были доведены регионам еще в декабре прошлого года», – приводятся в сообщении слова руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко.

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#пожары

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