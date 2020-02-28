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28февраля
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сегодня, 15:15 2

В Благовещенске легковушка проехала на «красный» и спровоцировала ДТП (фото, видео)

В Благовещенске легковушка проехала на «красный» и спровоцировала ДТП (фото, видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 15:50

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП в Благовещенске. Из ролика следует, что легковушка Toyota Probox выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав аварию. Это случилось на пересечении Амурской и Театральной.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, ДТП произошло 28 февраля в 11:32: столкнулись машины Toyota Probox (за рулем находился мужчина 1967 года рождения) и Kia Rio (управлял мужчина 1972 года рождения). Водитель Rio получил травмы и был доставлен в больницу.

Пользователи Инстаграма строят теории по поводу случившегося: «Уснул или в мобиле завис», «Видать, солнце в глаз светануло водителю "пробки"», «Может, с человеком что случилось, вон, сколько дыма из трубы, газ нажатым держит», «Торопился слишком».

Фото, видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1131

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    убили РИО за миллион каким то старым дешевым Пробоксом за 400 деревяных

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    и где подушки безопасности?

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