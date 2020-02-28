В Благовещенске легковушка проехала на «красный» и спровоцировала ДТП (фото, видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 15:50



В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП в Благовещенске. Из ролика следует, что легковушка Toyota Probox выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав аварию. Это случилось на пересечении Амурской и Театральной.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, ДТП произошло 28 февраля в 11:32: столкнулись машины Toyota Probox (за рулем находился мужчина 1967 года рождения) и Kia Rio (управлял мужчина 1972 года рождения). Водитель Rio получил травмы и был доставлен в больницу.

Пользователи Инстаграма строят теории по поводу случившегося: «Уснул или в мобиле завис», «Видать, солнце в глаз светануло водителю "пробки"», «Может, с человеком что случилось, вон, сколько дыма из трубы, газ нажатым держит», «Торопился слишком».

Фото, видео: instagram.com/blag_dtp