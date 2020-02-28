В Краснодарском крае благодаря подсказкам убийцы нашли останки пропавшей 4 года назад девочки

В Краснодарском крае полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала 4 года назад. Убийца сам показал место, где находятся останки ребенка.

По данным следствия, в июне 2016 года в посёлке Звезда Краснодарского края девочка вышла из машины отчима, который подвёз её домой, но она так и не пришла. По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако о местонахождении ребёнка ничего не было известно.

В январе 2020 года в соседнем населённом пункте на нескольких зданиях появились надписи с указанием местонахождения останков девочки. Следователи, используя эти подсказки, вскоре нашли останки.

Позже сотрудники СК задержали 63-летнего жителя посёлка Звезда по подозрению в убийстве малолетней. Как рассказал мужчина, девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать. В очередной раз прогоняя ребёнка, подозреваемый ударил её молотком по голове, что и привело к смерти школьницы, сообщает Life.

После мужчина увез труп в соседний населённый пункт, где закопал его в поле. Подозреваемый сознался, что надписи на зданиях оставлял он.

Следователи в ближайшее время намерены обратиться в суд с ходатайством заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.