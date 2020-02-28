Жителям амурских сел вернут бесплатные пастбища и снизят арендную плату за сенокосы

Главам амурских муниципалитетов поручено до 1 апреля завершить работу по установлению публичных сервитутов для выпаса гражданами скота. Вопрос был решен после встречи губернатора области с депутатскими фракциями Законодательного собрания.

В 2019 году арендная плата за пользование землями, предназначенными для производства сельскохозяйственной продукции, выросла в три раза. Жителям, которые заготавливают сено для своего подворья, приходится платить также, как и производителям той же сои.

«Если раньше жители сельской местности могли пользоваться свободными землями для выпаса без оформления договора аренды, то сегодня с этим могут возникнуть проблемы, – пояснила депутат Законодательного собрания Амурской области от КПРФ Ольга Лазаренко. – После того, как начала действовать программа “Дальневосточный гектар”, свободный участок земли, которым раньше пользовалось все село, может забрать кто угодно. Чтобы не оставить хозяйство без пастбища, людям приходится оформлять пользование участком официально. С учетом того, что помимо аренды поднялась и цена на сено (в среднем на 50%), производство молока на подворьях стало малорентабельным».

Сейчас в Приамурье документы оформлены в отношении 38,3 тысячи гектаров земель. Использовать пастбища без арендной платы могут жители большинства поселений Белогорского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Серышевского и Сковородинского районов. При этом потребность в земельных ресурсах для указанных целей составляет 83 тысячи гектаров.

Как отметила Ольга Лазаренко, поддержали в правительстве области и ее предложение о снижении кадастровой стоимости земель под сенокосы. Это в итоге скажется на величине аренды участков, которая, по мнению депутата завышена.

Кроме этого, областное правительство сейчас прорабатывает возможность изъятия участков у недобросовестных пользователей. Некоторые арендаторы начали самовольно распахивать пастбища и сенокосы. Процедуру принудительного расторжения договоров аренды за нецелевое использование земель планируют сократить (сейчас она занимает около 3 лет).