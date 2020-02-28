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28февраля
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Министр спорта Амурской области примет участие в полумарафоне «Бег к мечте. Лед»

Министр спорта Амурской области примет участие в полумарафоне «Бег к мечте. Лед»
Фото: Клуб любителей бега «Бег к мечте»

Участниками ледового полумарафона «Бег к мечте. Лед», который пройдет 29 февраля на 2-м Владимировском озере, станут около 150 человек. Среди бегунов и министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека. Заявку на регистрацию он подал 27 февраля.

«Проект "Бег к мечте" существует четвертый год, и на протяжении всех лет Дмитрий Геннадьевич нас поддерживает. И когда возглавлял городское управление по физической культуре и спорту, и будучи в должности министра. Помогает делом (буквально на днях нам пришлось обратиться за административной поддержкой в плане помощи в доставке из КНР стартовых наборов) и советом. Всегда предлагали ему выйти на старт, но у него не получалось. Мы очень рады, что в эту субботу у министра нет планов и он сможет несколько часов провести с нами, испытать себя на 10-километровой дистанции», – говорит организатор проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.

Дмитрий Геннадьевич встанет на старт вместе с другими участниками ледового забега. География бегунов включает шесть стран (Россия, КНР, Украина, Италия, Ангола, Афганистан) и 19 городов.

Как сказано в сообщении Клуба любителей бега «Бег к мечте», самая популярная дистанция – 21,1 километра, чуть поменьше атлетов встанут на старт 10 километров и 5 километров. Семеро зарегистрированных участников «преодолеют дистанции онлайн» – это спортсмены из Владивостока и Якутии.

Все финишеры будут награждены эксклюзивными медалями, а среди победителей в абсолютной категории среди женщин и мужчин будет распределен призовой фонд на общую сумму 100 000 рублей.

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#областная власть #спорт

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