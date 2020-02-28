Космодром Восточный готовится к запуску спутников компании OneWeb

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На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракет-носителей «Союз-2.1б». Они должны вывести на орбиту спутники компании OneWeb, которые обеспечат доступ в интернет пользователям всего мира.

26 февраля на Восточный доставлены четыре разгонных блока «Фрегат». В таком количестве разгонные блоки амурский космодром принял впервые. Их установили на складе технического комплекса, где они будут храниться до начала марта, когда и начнутся работы.

OneWeb продолжает осуществлять план по обеспечению пользователей по всему миру широкополосным доступом в интернет и связью. Для этого на околоземной орбите требуется развернуть более шестисот спутников, сообщает ОТР.

Как сообщало Амур.инфо, британская компания OneWeb в 2020 году собиралась запустить свои спутники с космодрома Восточный в апреле, мае, июне и июле. Но затем изменила планы и заявила о двух запусках – в мае и июне.