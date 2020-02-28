Коронавирус из Китая дотянулся до жителей Благовещенска, рассчитывающих на ипотеку 2 %

В одной из строительных компаний Благовещенска около 70 человек не могут оформить договоры на покупку квартиры. Генеральный директор и доверенное лицо – единственные, кто обладают правом подписывать договоры, – граждане КНР. После новогодних каникул руководитель организации не смогла вернуться в Благовещенск.

Гражданка КНР с видом на жительство в Амурской области должна была приехать в Россию 10 февраля. Вспышка коронавируса застала ее в городе Санья. Теперь предприниматель выходит из своего дома по пропуску только раз в два дня за продуктами. Оформить доверенность на коллег в Благовещенске она не может, так как в этом китайском городе нет российского посольства. Доверенное лицо также осталась за Амуром – в соседнем Хэйхэ.

Частная проблема коммерческой организации стала общей для нескольких десятков амурчан, желающих приобрести жилье. Особенно остро трудности оформления договора купли-продажи коснулись тех, кто получил одобрение банка на дальневосточную ипотеку под 2 %.

Как пояснила корреспонденту «Амур.инфо» менеджер компании, у многих уже заканчивается одобрение банка на кредит, которое дается на три месяца. Некоторым дальневосточникам, рассчитывающим на льготную ипотеку, на днях исполнится 36 лет, и они навсегда потеряют возможность приобрести жилье по сниженной ставке. И таких клиентов больше всех в этой строительной организации.

Проблемы возникли и у тех, кто заключил предварительный договор, продал свою квартиру и не может заселиться или начать ремонт в новом жилье. Те, кто в состоянии оплатить покупку квартиры наличными средствами, также вынуждены ждать либо искать другие варианты.