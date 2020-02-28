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28февраля
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сегодня, 14:22 1

За ремонтом путепровода по улице Загородной в Благовещенске можно наблюдать онлайн

За ремонтом путепровода по улице Загородной в Благовещенске можно наблюдать онлайн
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на участке по улице Загородной, где ведется ремонт путепровода, установили камеры наружного наблюдения. Оценить ход работ можно с 4-х точек в режиме онлайн.

Благодаря видеонаблюдению, благовещенцы могут в любое удобное время посмотреть, как ведется масштабный ремонт. Кроме того, водители могут с мобильного телефона отслеживать, насколько загружена магистраль в тот или иной период, и в зависимости от этого принимать решения о своих маршрутах.

Камеры видеонаблюдения в этом году установят на всех участках дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом сезоне капитально отремонтировать в Благовещенске планируется улицу Калинина и улицу Воронкова.

Путепровод по Загородной начали ремонтировать 22 февраля. Движение по виадуку ограничено. Для проезда закрыта ½ проезжей части.

Получить доступ к видеонаблюдению просто – для этого нужно нажать на баннер «Безопасные и качественные автомобильные дороги», размещенный на главной странице сайта администрации Благовещенска, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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#интернет #транспорт

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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    28 секунд назад

    Для тех кто не хочет играть в КВЕСТ от АмурИнфо и администрации Благовещенска, вот ссылка http://admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/mainnotice/item/16710-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi

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