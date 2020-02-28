В международном арт-фестивале в АмГУ китайские ученые и студенты поучаствуют дистанционно

В Благовещенске с 29 февраля по 7 марта пройдет международный фестиваль «Арт Пространство Амур – 2020». Это ежегодное мероприятие, которое проводит факультет дизайна и технологий АмГУ.

Фестиваль включает в себя выставки, творческие конкурсы, научную конференцию, мастер-классы, открытые лекции и другие мероприятия с участием ведущих специалистов в области дизайна, искусства, архитектуры.

Учредителями и организаторами традиционно выступают Амурский государственный университет, Амурское региональное отделение ООО «Союз дизайнеров России» и Амурское отделение Союза архитекторов России.

В 2020 году в рамках фестиваля пройдут международная конференция «Инновации в социокультурном пространстве», выставка-конкурс лучших произведений по архитектуре и дизайну «Профи – 2020», конкурс курсовых и дипломных проектов по архитектуре и дизайну, фотоконкурс «Фокус», конкурс детского рисунка «Калейдоскоп», выставка работ студентов и преподавателей кафедры дизайна АмГУ, конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ», мастер-классы с участием специалистов и ученых ведущих дизайнерских и архитектурных школ.

Свои работы присылают участники из Китая, Японии, Великобритании, Португалии. Из-за коронавируса участники из КНР не смогли приехать в Благовещенск. Китайским ученым и студентам пришлось присылать на конференцию свои доклады.

Во врем фестиваля в областном краеведческом музее откроется выставка творческих работ кафедры «Дизайн»; состоится открытая лекция «Как дизайнеру найти работу после универа – каких специалистов ищут работодатели»; также запланирована открытая лекция «Формирование архитектурного интерьерного пространства с учетом технологий работы с заказчиком» профессора кафедры комплексной профессиональной подготовки Московского архитектурного института.