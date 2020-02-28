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сегодня, 14:13 0

Последний день зимы плюсом не порадует: прогноз погоды в Амурской области

Последний день зимы плюсом не порадует: прогноз погоды в Амурской области
Фото: pixabay.com

29 февраля в Амурской области ночью будет переменно облачно, днем малооблачно, без существенных осадков. Ветер ночью – северный, северо-восточный, днем сменит направление на северное, северо-западное при скорости 3-8 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 23...28, местами – около минус 20, по югу – минус 15...20. Днем по северу ожидается мороз до 3...8, по югу – до 5 градусов.

В Благовещенске существенных осадков не ожидается, будет переменно облачно. Северный, северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 14...16, днём – 2...4 градуса мороза, сообщает Амурский гидометцентр в Инстаграме.

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#погода

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