Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:49 0

Амурские власти стремятся улучшить работу бизнеса в регионе

Амурские власти стремятся улучшить работу бизнеса в регионе

Амурская область занимает 37 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2015 году регион был на 78-м. По словам министра экономического развития и внешних связей области Людмилы Старковой, такой прорыв – показатель того, что предпринимательскому сообществу становится комфортнее работать в регионе. В «Простых вопросах» обсудили, что делает власть для того, чтобы привлечь бизнес в область.

В амурском правительстве стараются перенимать опыт других регионов, таких как Тюменская область, Республика Татарстан, чтобы ускорить и облегчить некоторые процедуры, которые необходимо проходить бизнесу. «Все регионы находятся в одинаковых условиях, потому что все процедуры, например, по выдаче разрешений или регистрации, одинаковые для каждого субъекта. Но как-то ухитряются другие регионы сделать это быстрее, качественнее и лучше. Мы всегда смотрим на лучшие практики. Например, если Татарстан выдает разрешения на строительство за 50 дней, а мы добились для себя пока показателя – 90 дней со 104, то, конечно, хочется поучиться у этих регионов, как это делается», – говорит Людмила Старкова.

По словам министра, главное для региона – не занять место в рациональном рейтинге, а понять, что нужно делать, чтобы бизнесу было комфортно работать на территории области. Для этого проводятся различные опросы и встречи.

«В этом году у нас хорошо идет практика проведения рабочей группы с контрольно-надзорными органами и предпринимателями, где мы раз в два месяца рассматриваем конкретные предпринимательские истории, которые столкнулись с давлением на свой бизнес. Что касается процедур, то регистрация юридических лиц у нас была 15 дней, сейчас мы снизились до 10 дней, и контрольные закупки этого года показали нам, что можно пройти регистрацию и за 5 дней», – добавляет Людмила Сергеевна.

Просмотров всего: 119

#бизнес #Простые вопросы #экономика

распечатать


Общество 3

Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится (видео)
Культура 18

Талантливые люди Благовещенска остро нуждаются в собственном пространстве
Экономика 16

Амурские парламентарии уточнили бюджет региона на 2020 год
Общество

Приамурье стало лидером Дальнего Востока по использованию концессий
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь