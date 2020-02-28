Амурские власти стремятся улучшить работу бизнеса в регионе

Амурская область занимает 37 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2015 году регион был на 78-м. По словам министра экономического развития и внешних связей области Людмилы Старковой, такой прорыв – показатель того, что предпринимательскому сообществу становится комфортнее работать в регионе. В «Простых вопросах» обсудили, что делает власть для того, чтобы привлечь бизнес в область.

В амурском правительстве стараются перенимать опыт других регионов, таких как Тюменская область, Республика Татарстан, чтобы ускорить и облегчить некоторые процедуры, которые необходимо проходить бизнесу. «Все регионы находятся в одинаковых условиях, потому что все процедуры, например, по выдаче разрешений или регистрации, одинаковые для каждого субъекта. Но как-то ухитряются другие регионы сделать это быстрее, качественнее и лучше. Мы всегда смотрим на лучшие практики. Например, если Татарстан выдает разрешения на строительство за 50 дней, а мы добились для себя пока показателя – 90 дней со 104, то, конечно, хочется поучиться у этих регионов, как это делается», – говорит Людмила Старкова.

По словам министра, главное для региона – не занять место в рациональном рейтинге, а понять, что нужно делать, чтобы бизнесу было комфортно работать на территории области. Для этого проводятся различные опросы и встречи.

«В этом году у нас хорошо идет практика проведения рабочей группы с контрольно-надзорными органами и предпринимателями, где мы раз в два месяца рассматриваем конкретные предпринимательские истории, которые столкнулись с давлением на свой бизнес. Что касается процедур, то регистрация юридических лиц у нас была 15 дней, сейчас мы снизились до 10 дней, и контрольные закупки этого года показали нам, что можно пройти регистрацию и за 5 дней», – добавляет Людмила Сергеевна.