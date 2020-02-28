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28февраля
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сегодня, 13:40 0

Житель Тынды улучил момент и украл 130 килограммов цветного металла

Житель Тынды улучил момент и украл 130 килограммов цветного металла
Фото: pixabay.com

В Тынде сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего горожанина. Его подозревают в хищении изделий из цветного металла с территории одного из городских предприятий.

Установлено, что мужчина, являясь работником данной организации, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и вывез металл на личном автомобиле. Вес похищенного составил более 130 килограммов. Сбыв чужое имущество, мужчина воспользовался вырученными деньгами по собственному усмотрению. Ущерб составил более двадцати тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, говорится в сообщении Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #Тында

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