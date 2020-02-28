Учет животных в Приамурье показал снижение численности волков

В заказниках регионального значения завершились зимние маршрутные учеты диких животных. Они ежегодно проводятся на всей территории России в январе-феврале.

В этом году, согласно методике, было заложено 73 маршрута общей протяженностью 650 километров. О точном количестве животных, обитающих на территориях заказников, говорить пока рано, данные будут обработаны в течение марта. Однако уже можно констатировать, что численность зверей основных видов остается стабильной.

При этом отмечается снижение численности волков. Специалисты связывают это с программой премирования охотников-волчатников, которая стартовала в Амурской области в конце 2018 года, сообщает амурская дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.