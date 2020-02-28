Шеф-повара ведущих ресторанов России разработают гастрономический символ Приамурья

С 1 по 6 марта амурчан ждёт неделя практических занятий по традиционной русской кухне в рамках форума «Шефы». В роли наставников выступят шеф-повара и управляющие ведущих ресторанов Владивостока, Москвы, Новосибирска и Хабаровска. Кроме того, вместе с участниками они попробуют создать кулинарный бренд Амурской области.

Поучаствовать в практических занятиях амурчане смогут абсолютно бесплатно. Форум «Шефы» проводится при поддержке Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, а также центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Чаще всего нашим специалистам сферы общественного питания очень сложно посещать мастер-классы от ведущих специалистов, ведь большинство из них проходит в центральной части страны. Всё это требует не только времени, но и средств на перелеты, затраты на проживание. Поэтому проведение таких форумов – это та самая возможность для наших рестораторов обучиться у лучших и узнать всю актуальную информацию, не выезжая за пределы региона. Это очень важно для развития наших заведений», – отметил один из операторов форума «Шефы» Виктор Медведев.

Так, амурчанам даст мастер-классы основатель направления Гастроботаника в России, шеф-повар гастробара Blush (Москва) Андрей Колодяжный. Андрей является чемпионом Европы среди молодых поваров, действующим судьей wacs – Всемирной ассоциации поваров с 2014 года. Он расскажет, как развить местную кухню с использованием кулинарной фишки региона и вместе с амурскими рестораторами сделает первые шаги в разработке гастрономического символа Амурской области. Также Андрей проведет занятие по архитектуре и дизайну блюда. Участники изучат все нюансы, начиная от цветового решение блюда до создания дополнительных декораций.

Кроме того, в рамках форума появится уникальная возможность для управляющих и менеджеров ресторанов послушать Вячеслава Дзюбу, управляющего одной из крупнейшей сети ресторанов России. Вячеслав работает в компании «Рестораны Дениса Иванова» с 2011 года, запустил с нуля несколько ресторанов и баров, является генеральным директором тринадцати ресторанов. Вячеслав расскажет, как создать команду мечты, сделать из сотрудников единомышленников, расскажет о фишках сервиса, как предвосхитить ожидание гостей, а также про финансовый учёт, отчётность на предприятиях общественного питания.

Наталья Крупеня – бренд-шеф новосибирского и московского ресторанов «СибирьСибирь», завоевавших «Золотую пальмовую ветвь», как лучшая ресторанная концепция России 2016 – расскажет амурчанам, как развить местную кухню и кухню региона. А также представит опыт возрождения традиционной кухни в городах России на личном примере.

Еще один мастер-класс даст Павел Коледин – шеф-повар «Жан Хуан Лу» –панконтинентальный изакая-бар (Новосибирск), бренд-шеф ресторанов Дениса Иванова (Ресторан SALT; Catering Denis Ivanov; Ресторан Veradna by Denis Ivanov;). Вместе с Павлом амурчане изучат различные виды соусов и узнают, как подбирать их в зависимости от блюд. Также в рамках лекции участники смогут изучить и вопросы, связанные с работой с мясными блюдами, – изучат виды прожарок и другие нюансы приготовления и подачи блюд.

Также пройдет мастер-класс и для барной индустрии – занятие проведет Алексей Чалей, бар-менеджер сети ресторанов Д. Иванова (Новосибирск): Жан Хуан Лу, Veranda by Denis Ivanov, Beerman&Grill, Beerman&Пельмени, Beerman&Пицца, Beerman на Речке, Beerman на Крыше, Beerman & Бар. На своем занятии он расскажет всё об индустрии гостеприимства через барный менеджмент.

Кроме того, мастер-класс проведут Евгений Березнюк – шеф-повар ресторана «Огонек» (Владивосток) и Алексей Шилов – шеф-повар ресторана MeetMeat (Хабаровск). На своих лекциях они будут говорить о дальневосточной кухне, а также об особенностях работы шеф-повара: как придумывать блюда, которые продаются в ресторан; как научиться управлять кухней и создавать стабильный продукт.

Подробная программа лекций и мастер-классов, расписание и другая информация рамещена на сайте министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.