Кало, Никулин и Дали встретят читателей в обновленной библиотеке искусств Благовещенска

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В рамках нацпроекта «Культура» муниципальная библиотека искусств Благовещенска преобразуется в современное пространство. В 2019 году муниципальная информационная библиотечная система выиграла 5 миллионов рублей на ее обновление.

В феврале 2020 года были внесены последние правки в дизайн-проект и начались ремонтные работы. К концу апреля планируется закончить ремонт пола и приступить к ремонту стен. Также мастера заменят проводку и оснастят помещение звукоизоляцией.

По проекту на стены нанесут графичные изображения трех выдающихся деятелей искусства – Фриды Кало, Юрия Никулина и Сальвадора Дали. Пространство муниципальной библиотеки станет комфортнее за счет встроенной конструкции с пуфами, кофе-зоны и новых стеллажей с современной литературой.

«На книги было выделено более 600 тысяч рублей. Кроме обновленного книжного фонда, мы закажем современную галерейную систему для фотовыставок и картин, чтобы читатели могли проникнуться атмосферой творчества и искусства. На открытии модельной библиотеки искусств, в сентябре будет представлена персональная выставка одного известного амурского художника. Кто это – пока тайна, следите за новостями нашей библиотеки и скоро узнаете все подробности», – поделилась заведующая библиотекой искусств Татьяна Мороз.

Изюминкой библиотечного пространства станет видеомэппинг. Это направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его формы и места в пространстве. Благодаря внедрению интерактивной технологии в помещении можно создавать сказочный и фантастический антураж для игр, творчества и развлечений – люди оказываются «внутри» заложенного сценарием сюжета, который меняется, в зависимости от их действий. Это поможет сделать культурную жизнь читающих благовещенцев еще более разнообразной, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.