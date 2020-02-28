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Экс-директору 26-й школы Благовещенска Татьяне Гранкиной вынесли приговор

Экс-директору 26-й школы Благовещенска Татьяне Гранкиной вынесли приговор

28 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору школы № 26 Татьяне Гранкиной, обвиняемой в растрате и служебном подлоге. Ей назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также Татьяну Гранкину обязали выплатить причиненный учебному заведению ущерб в размере почти 250 тысяч рублей, рассказали Амур.инфо в пресс-службе суда, добавив, что обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, стали частичное признание вины и состояние здоровья. Будет ли осужденная подавать апелляцию, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Татьяна Гранкина была назначена директором 26-й школы 17 декабря 2013 года приказом начальника управления образования администрации Благовещенска. В декабре 2016 года она устроила в учебное учреждение на должность дворника и по совместительству лаборанта своего зятя, который живет в Москве. 9 месяцев на его имя за фиктивную работу поступала зарплата и другие выплаты. В результате школе был причинен имущественный ущерб на общую сумму 248 тысяч 684 рубля 5 копеек.

В отношении Гранкиной уголовное дело возбудили сразу по двум статьям: по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения».

До работы в благовещенской школе № 26 Татьяна Гранкина возглавляла управление образования города, после была заместителем министра образования Амурской области.

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#происшествия #суды #школа

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 часа назад

    Стыдоба

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    чё та жиденько-связи большие

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 часа назад

    ...а судьи кто...?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Зятя надо бы тоже за бубенчики притянуть.

  • Владимир86

    Владимир86
    2 часа назад

    Стыдоба,конечно, аж сочувстую... Другие бы сферы также бы освещали, а то образование чаще других,на мой взгляд.

  • демиург13

    демиург13
    1 час назад

    да вопрос то не в том, стыдоба не стыдоба. бубенчики зятя и т.д. и т.п. Вопрос в другом. Это сколько же она таких "мёртвых душ" имела работая заместителем министра (в учебных заведениях области) да и работая начальтиком управления образования города видать тоже. Не думаю что идея эта пришла ей уже когда она стала директором школы

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Зятя надо бы тоже за бубенчики притянуть.



    Думаешь, зять был в курсе?



  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    А она точно эти деньги на себя потратила, или, зная, как финансируют школы, на неё потратила? С ее приходом территория школы очень сильно преобразилась. За чей счёт? Или она на эти бешеные 250 тысяч себе поместье на лазурном берегу купила?

  • Альтер

    Альтер
    34 минуты назад

    бедненькая , бедненькая тетенька-прям переживала она за благоустройство школы и ночами не спала.

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