Экс-директору 26-й школы Благовещенска Татьяне Гранкиной вынесли приговор

28 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору школы № 26 Татьяне Гранкиной, обвиняемой в растрате и служебном подлоге. Ей назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также Татьяну Гранкину обязали выплатить причиненный учебному заведению ущерб в размере почти 250 тысяч рублей, рассказали Амур.инфо в пресс-службе суда, добавив, что обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, стали частичное признание вины и состояние здоровья. Будет ли осужденная подавать апелляцию, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Татьяна Гранкина была назначена директором 26-й школы 17 декабря 2013 года приказом начальника управления образования администрации Благовещенска. В декабре 2016 года она устроила в учебное учреждение на должность дворника и по совместительству лаборанта своего зятя, который живет в Москве. 9 месяцев на его имя за фиктивную работу поступала зарплата и другие выплаты. В результате школе был причинен имущественный ущерб на общую сумму 248 тысяч 684 рубля 5 копеек.

В отношении Гранкиной уголовное дело возбудили сразу по двум статьям: по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения».

До работы в благовещенской школе № 26 Татьяна Гранкина возглавляла управление образования города, после была заместителем министра образования Амурской области.