В Прогрессе пропала женщина

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В Амурской области полицейские разыскивают пропавшую Наталью Исаеву 1975 года рождения. Вечером 16 февраля она ушла из дома в поселке Прогресс, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Натальи Исаевой: на вид 40-45 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальное, тонкие дугообразные брови, глаза серые, волосы прямые темные короткостриженые. На животе имеется горизонтальный послеоперационный шрам.

На момент ухода женщина была одета в синие джинсы, черный пуховик, на голове – серая шапка, на ногах – черные ботинки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи, просят позвонить по телефону 8 (4162) 59-41-14.