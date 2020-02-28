Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 1

Росгидромет пообещал теплое начало весны

Росгидромет пообещал теплое начало весны
Фото: ladies.by

Начало марта будет теплым, обещают российские синоптики. Средняя температура в первые весенние дни поднимется выше нормы во многих регионах страны, в том числе и в Амурской области.

По прогнозам Гидрометцентра, на два градуса теплее нормы будет в Амурской области и на юге Приморского края. Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.

В столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске будет еще теплее, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) – здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», – говорит синоптик.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам Варакина, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. При этом отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.

Кроме того, на четыре-пять градусов теплее нормы будет в северо-западном регионе – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях», – добавил Варакин.

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре, на восемь градусов – в Ханты-Мансийском округе.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», – сообщил синоптик РИА Новости.

Просмотров всего: 816

#погода

распечатать


Общество

Последний день зимы плюсом не порадует: прогноз погоды в Амурской области
Общество

Теплый день без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 28 февраля
Общество

Весна близко: в Благовещенске зафиксировали плюсовую температуру

Общество

Днем – до нуля: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    да мы это и без них видим-раньше надо было говорить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь