Росгидромет пообещал теплое начало весны

Начало марта будет теплым, обещают российские синоптики. Средняя температура в первые весенние дни поднимется выше нормы во многих регионах страны, в том числе и в Амурской области.

По прогнозам Гидрометцентра, на два градуса теплее нормы будет в Амурской области и на юге Приморского края. Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.

В столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске будет еще теплее, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) – здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», – говорит синоптик.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам Варакина, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. При этом отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.

Кроме того, на четыре-пять градусов теплее нормы будет в северо-западном регионе – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях», – добавил Варакин.

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре, на восемь градусов – в Ханты-Мансийском округе.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», – сообщил синоптик РИА Новости.