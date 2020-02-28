Благодаря «Памяти» уже 20 амурчан узнали судьбу родных, пропавших в годы войны

Фото: admblag.ru

В Амурской области продолжается реализация проекта «Память». Благодаря ему 20 амурчан узнали судьбу родных, пропавших без вести в годы войны.

За три недели в адрес Ассоциации пожилых людей – координатора проекта в Благовещенске – поступило более 60 заявок от родственников, желающих узнать судьбу своего солдата, партизана, подпольщика, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны. Запросы приходят от жителей Благовещенска, городов и сел Амурской области, одна заявка поступила из Магадана.

Папки с копиями архивных документов первым девяти участникам проекта вручила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Спустя некоторое время в Ассоциацию пожилых людей стали приходить и звонить те, кому проект помог получить сведения о родственниках, которых они считали погибшими.

«Иван Мигаль – это старший брат моей мамы. Призывался он в Октябрьском районе. На тот момент ему был всего 21 год. Все что мы о нем знали – это то, что в последний раз его видели в районе Одессы. С самого детства я помню, что все мои родственники пытались выяснить, где он, что с ним, как сложилась его судьба. Мы смотрели все документальные фильмы, в надежде увидеть родное лицо. Благодаря проекту "Память" нам удалось узнать, что он похоронен на Украине. Для нас это было настолько значимо, что мы до сих пор не можем сдерживать слезы, когда думаем об этом, ведь это родина наших предков – все мы выходцы из Украины. Как только нам сообщили, что появились сведения о месте его захоронения, я сразу связалась с родственниками, которые живут в разных уголках нашей страны. Все они передают низкий поклон организаторам этой акции, думаю, не только нашей семье, благодаря проекту, было подарено счастье узнать то, что они так давно искали. Теперь у моей семьи появилась еще одна мечта – съездить в указанный в документах район и попробовать самим поискать могилу нашего родственника», – рассказала участница проекта «Память» Вера Кохно.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, проект «Память» проводится благотворительным фондом «Поступок» (Санкт-Петербург) при поддержке властей столицы Приамурья. Для того чтобы получить сведения о своем родственнике, однополчанине, без вести пропавшем в годы Великой Отечественной войны, необходимо отправить заполненную анкету-заявку на электронный адрес pomnim28@mail.ru или принести в Ассоциацию пожилых людей (улица Ленина, 80). Справочную информацию можно получить в будние дни с 10 до 14 часов по телефону 37-08-97.