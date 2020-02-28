Минприроды РФ пытается легализовать сомнительные виды охоты

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило новую редакцию Правил охоты, которые легализуют петельный лов, охоту на медведей во время зимней спячки, а также отстрел и отлов животных с машин и вертолетов. Экологи бьют тревогу.

Петельный лов с помощью удавок из металлического троса считается жестоким методом охоты, при этом он не исключает гибель краснокнижных животных. Как считают экологи, данные законодательные поправки будут стимулировать браконьерство.

«Петли неизбирательны, хоть, допустим, их и ставят для зайца. Но попасть в них может кто угодно: и снежные барсы, и леопарды, и все остальные животные. Когда животное туда попало, с этим уже ничего не поделаешь. Также эта поправка практически легализует браконьерство: идет он по лесу с петлей, его задерживает инспектор, а браконьер в ответ говорит, что собирался на волка ее ставить», — цитирует «Коммерсантъ» мнение эксперта «Гринписа России» Михаила Крейндлина.

Возможность применения петельного лова, согласно новой редакции Правил охоты, будет определять глава каждого региона по своему усмотрению. Сейчас эти полномочия закреплены только за Минприроды РФ, причем распространяются лишь на зайцев-беляков в ряде северных областей и волков для регулирования их численности в тех регионах, где серые хищники представляют особую угрозу. Новыми правилами допускается добыча животных на территории всех субъектов.

Более того, российское Министерство природы предлагает разрешить для охоты «в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях» передвигаться на механических транспортных средствах и летательных аппаратах. Сегодня это допускается лишь во время регулирования численности животных и для научной деятельности. Представители «Гринписа» объясняют, что после принятия закона, легализующего вольерную охоту в стране, охотники смогут не только убивать животных в загонах, но и отлавливать и отстреливать их с автомобилей и вертолетов.

Также новой редакцией предлагается разрешить охоту на бурого медведя с августа по конец февраля. Сейчас ограничивается срок охоты на него до конца ноября, в связи с периодом зимней спячки. Минприроды предлагает разрешить охоту на медведей с помощью собак для выманивания медведей из берлоги, чтобы потом расстреливать животных в упор.

«Продление периода означает, что люди будут больше охотиться на медведя в берлогах. Это приведет к увеличению числа брошенных медвежат, а в конечном итоге и к их гибели. Дело в том, что во время такой охоты практически невозможно определить, кого будут убивать — медведицу или медведя. А если убьют самку медведя, то медвежата, которые как раз рождаются в этот период, окажутся без защиты. Сегодняшнее ограничение сделано для того, чтобы оберегать самок в этот чувствительный период», — сетует зоолог Николай Формозов.

В случае вступления в силу новой редакции у охотников появится также возможность отстреливать волков, шакалов, лисиц в любые сроки охоты. Для этого не нужно будет иметь и специального документа — достаточно разрешения на добычу любого другого вида. К тому же из новых Правил охоты пропали практически все ограничения на отстрел гусей.

Данные законодательные инициативы — не первая попытка федерального министерства природных ресурсов легализовать в России петельный лов и вольерную охоту, подобные изменения в Правила охоты пытались внести в 2016 году. Но экологи единым фронтом выступили против. Сегодня зоозащитники призывают подписывать петицию против новых поправок в закон об охоте.