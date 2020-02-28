У благовещенцев осталось два дня, чтобы проголосовать за благоустройство территорий

Фото: admblag.ru

В Благовещенске завершается рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. Отдать голос за понравившуюся территорию горожанам необходимо до 29 февраля включительно.

Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт администрации Благовещенска и на главной странице кликнуть на баннер «Рейтинговое голосование».

В список общественных территорий, предложенных для благоустройства, вошли:

1. Сквер водников (улица Ленина, 61);

2. Территория в микрорайоне Солнечный в районе нового корпуса детского сада № 60;

3. Сквер «Бабочка»;

4. Сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;

5. Сквер Приемыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);

6. Поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Как пишет пресс-служба администрации города, каждый участник рейтингового голосования может выбрать сразу три территории, которые он предлагает благоустроить. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.