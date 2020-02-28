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28февраля
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сегодня, 11:18 3

У благовещенцев осталось два дня, чтобы проголосовать за благоустройство территорий

У благовещенцев осталось два дня, чтобы проголосовать за благоустройство территорий
Фото: admblag.ru

В Благовещенске завершается рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. Отдать голос за понравившуюся территорию горожанам необходимо до 29 февраля включительно.

Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт администрации Благовещенска и на главной странице кликнуть на баннер «Рейтинговое голосование».

В список общественных территорий, предложенных для благоустройства, вошли:

  • 1. Сквер водников (улица Ленина, 61);
  • 2. Территория в микрорайоне Солнечный в районе нового корпуса детского сада № 60;
  • 3. Сквер «Бабочка»;
  • 4. Сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
  • 5. Сквер Приемыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);
  • 6. Поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Как пишет пресс-служба администрации города, каждый участник рейтингового голосования может выбрать сразу три территории, которые он предлагает благоустроить. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    а на все территории денег нет?всё на Трибуна-Холл отдали?и ни церквушку?

  • Vet

    Vet
    3 часа назад

    Не смогла проголосовать. Введенные имя и эл. адрес уже существуют...

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Vet

    Не смогла проголосовать. Введенные имя и эл. адрес уже существуют...



    Значит уже голосовала

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