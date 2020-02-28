Праздник Масленицы, автогонки, «Бег к мечте»: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре Приамурья запланировано множество мероприятий, в том числе посвященных Масленице. В эти же два дня пройдут и масштабные автогонки.

Суббота, 29 февраля

В этот день состоится полумарафон «Бег к мечте. Лед». Участников забегов ждут с 11:00 на Владимировском озере. В 11:30 пройдет разминка, официальное открытие мероприятия. В 12:00 будет дан старт, на который выйдут 150 участников из России, Украины, Италии, Анголы, Афганистана. 96 мужчин и 54 женщины из 19 городов. Средний возраст спортсменов – 36 лет. Самым молодым участникам забега по 19 лет, самым опытным – по 59. Семеро зарегистрированных участников преодолеют дистанцию онлайн – это спортсмены из Владивостока и Якутии. Участникам предстоит пробежать 5, 10 и 21,1 километра. Призовой фонд – 100 000 рублей. 12+

В 12:00 в музее «Дом Саяпина» на Амурской, 216, начнется интерактивное мероприятие «Високосный год. История и мифы». (6+) Там же в 16:00 на мероприятии «Бубенцы» прозвучит музыка советских композиторов Бакалейникова, Пахмутовой, Аедоницкого в исполнении ансамбля народных инструментов «Карусель» Амурской филармонии. Вход свободный. (0+)

В Амурском областном краеведческом музее в 12:00 пройдет мероприятие «Весна на носу» – проводы Масленицы со старинными играми, демонстрацией весенней коллекции от модельного агентства «Жираф», мастер-классами по ДПИ, блинами и чаем. В 16:00 пройдет экскурсия по залам природы «В лес за загадками». Дети до 16 лет – бесплатно. (0+)

В библиотеке «Центральная» в 12:00 состоится очередное занятие «Школы народного экскурсовода». Участникам расскажут о роли молокан в развитии Благовещенска, о братьях Ланкиных и о том, как жили благовещенские студенты в 60–70-е годы ХХ века. (6+)

В 14:00 в «Аллюре» на Нагорной 43А гостей ждут на традиционные масленичные гулянья с конным представлением, играми и конкурсами, поеданием блинов и катанием на лошадях и фаэтоне. 6+

В Амурской областной филармонии в 18:00 зрителей приглашают поговорить о любви на ее же языке в рамках концерта из цикла «Живая струна». Подготовлена лирическая программа «Любовь и нежность излучая». (12+)

В 18:00 в Амурском театре драмы начнется комедия плаща и шпаги в двух действиях «Рыцарские страсти». (12+)

Воскресенье, 1 марта

В 11:00 в спорткомплексе «Олимп» состоится XXIV турнир городов ДФО по тяжелой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Каныгина.(12+)

На площади ОКЦ с 12:00 начнутся масленичные гулянья с масленичным поездом и масленичным столбом, с которого можно будет достать ценные призы. (0+)

В 14:00 праздник Масленицы отметят в парке Дружбы, где пройдет концерт коллектива ОКЦ. (0+)

В 15:00 в областной филармонии прозвучат рок и поп-хиты в симфоническом звучании. Солист театра «Геликон опера», участник шоу «Голос» Дмитрий Янковский собирается доказать, что опера – это не скучно. (12+)

В 17:00 в АОДНТ пройдет концерт Людмилы Якушевой-Голубевой «Горят рябины за окном...» с участием артистов города (6+).

В 18:00 в театре драмы зрителям покажут комедию в двух действиях «Двенадцатая ночь, или Все, что угодно». (12+)

Суббота и воскресенье, 29 февраля и 1 марта

Два дня на Астрахановских лугах будет проходить первый этап ралли на кубок Российской автомобильной федерации зоны Сибири и Дальнего Востока. На старт выйдут более 30 опытных спортсменов из Амурской области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. По словам организаторов, в различных классах на одной трассе встретятся как любители, так и профессиональные пилоты: заднеприводные, переднеприводные, полноприводные легковые автомобили и профессиональный класс ралли – «Абсолютный». Торжественное открытие соревнований пройдет 29 февраля в 11:45. Уже в 12:00 будет дан старт 1-го дня ралли. 1 марта в 10:00 стартует 2-й день ралли. В 17:30 состоится церемония награждения. Зрителей ждут на протоке реки Зея в районе сплавной конторы.

В 9:20 на Северной,165А/2, состоится открытый турнир по лазертагу среди юниоров на кубок Федерации военно-тактических игр Амурской области.

В 14:00 в ОСШ на Ленина,46, начнется первенство города Благовещенска по спортивной гимнастике.

В выходные дни запланированы различные мероприятия в библиотеках города. Ознакомиться с ними можно по ссылке.