Амурские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о питании школьников

Пока по областному закону финансирование из бюджета получают только муниципальные образовательные учреждения. ⠀

«Негосударственные школы у нас есть в Благовещенске и в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района. Прежде чем включить их в закон, депутаты провели большой анализ, выяснили, что в оплату обучения в школе не входит питание. Дети у нас одинаковые, и все имеют право на получение бесплатных завтраков», – пояснила инициативу Ирина Киевская.

Во втором чтении законопроект рассмотрят на заседании заксобрания в марте.

На организацию питания для младшеклассников в бюджете Приамурья на 2020 год было предусмотрено 188,7 миллиона рублей. С учетом поправок сумма вырастет на 775 тысяч, сообщает пресс-служба заксобрания региона.