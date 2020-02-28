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28февраля
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сегодня, 11:10 0

Амурские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о питании школьников

Амурские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о питании школьников
Фото: rg.ru

Амурские депутаты единогласно проголосовали за поправки в закон о питании. В первом чтении их рассмотрели на заседании заксобрания 27 февраля. Суть изменений – обеспечить бесплатными завтраками учеников начальных классов частных и ведомственных школ.

Пока по областному закону финансирование из бюджета получают только муниципальные образовательные учреждения. ⠀

«Негосударственные школы у нас есть в Благовещенске и в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района. Прежде чем включить их в закон, депутаты провели большой анализ, выяснили, что в оплату обучения в школе не входит питание. Дети у нас одинаковые, и все имеют право на получение бесплатных завтраков», – пояснила инициативу Ирина Киевская.

Во втором чтении законопроект рассмотрят на заседании заксобрания в марте.

На организацию питания для младшеклассников в бюджете Приамурья на 2020 год было предусмотрено 188,7 миллиона рублей. С учетом поправок сумма вырастет на 775 тысяч, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

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#закон #заксобрание #школа

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