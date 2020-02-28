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28февраля
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сегодня, 10:58 0

В Приамурье молодые люди связались с наркотиками и поплатились свободой

В Приамурье молодые люди связались с наркотиками и поплатились свободой
Фото: pixabay.com

Сковородинский районный суд вынес приговор членам организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков. Их наказали длительными сроками лишения свободы.

Установлено, что неработающие молодые люди 28 и 30 лет для извлечения материальной выгоды объединились в организованную группу. Ее деятельность была направлена на изготовление наркотических средств на территории Серышевского района, где проживал один из подельников, пересылку изготовленной «дури» в Сковородинский район и сбыт в поселке Ерофей Павлович.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УМВД России по Амурской области. Расследование проведено СО ОМВД России по Сковородинскому району. В период следствия обвиняемым избрали меру пресечения – заключение под стражу.

Подсудимые свою вину признали в полном объеме. Суд учел обстоятельства и приговорил одного к 8 годам колонии строгого режима, второго – к 6 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #суды

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