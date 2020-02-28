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28февраля
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сегодня, 11:02 0

В провинции Хэйлунцзян аграрии начали работу в полях в медицинских масках

В провинции Хэйлунцзян аграрии начали работу в полях в медицинских масках
Фото: biang.ru

Сельхозпредприятия провинции Хэйлунцзян приступили к весенней вспашке с середины этой недели, несмотря коронавирус. Деревенские жители работают в поле в медицинских масках, им регулярно меряют температуру. Продовольственные предприятия начали закупать у крестьян кукурузу и сою.

В поселке Кэли уезда Тайлай близ Цицикара на поля вышли вилочные погрузчики и тракторы. Они расчищают рисовые поля перед весенней вспашкой. Все работники приняли противоэпидемические меры в связи с коронавирусом: они носят медицинские маски и им регулярно меряют температуру, сообщает Biang, со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

«Мы уже завершили 80 % работ по расчистке полей, планируем завершить работы перед весенней вспашкой до 5 марта», – заявил в интервью телеканалу заместитель секретаря парткома деревни Кэли.

Работники сельхозпредприятий провинции Хэйлунцзян начинают получать химические удобрения, они доставляются в том числе и из России, откуда на днях на грузовую станцию близ города Цзямусы доставили 240 тонн удобрений, и их уже распределили по сельхозпредприятиям региона. «Химические удобрения мы получаем с 15 февраля. В день мы разгружаем от 83 до 107 вагонов», – рассказал начальник грузовой станции Чжоу Лэй. В общей сложности филиал уезда Баоцюаньлин закупил для весенней вспашки 115 600 тонн химических удобрений, это 95 % спроса хозяйств.

В городском округе Цзямусы 98 предприятий, специализирующихся на закупке продовольствия, уже восстановили свою работу после перерыва, связанного с китайским Новым годом и вспышкой коронавируса. Фуры компаний ездят по деревням и делают закупки у сельхозпредприятий исключительно по рыночным ценам. В этом году в городе Цзямусы планируется заготовить 5,4 миллиона тонн продовольствия. На данный момент заготовлено уже 2,7 миллиона тонн. «Мы ежедневно закупаем по 1 500-1 600 тонн продовольствия, цену не снижаем и платим наличными», – заявил руководитель продовольственного кооператива «Фанъю» уезда Чжаоюань Лю Фанъю.

В связи с трудной экономической ситуацией, возникшей на сельхозпредприятиях из-за вспышки коронавируса, вырос спрос на оформление кредитов. Для удобства деревенских жителей и в целях соблюдения мер безопасности в связи с эпидемией, сельскохозяйственные банки провинции Хэйлунцзян позволяют крестьянам оформлять кредиты под весеннюю вспашку через банковское приложение. После составления заявки, работники банка выходят на видеосвязь с клиентом по WeChat и проверяют вместе с ним всю информацию относительно выплаты кредита и его условий. Банковская структура Heilongjiang Rural Credit Cooperative в городском округе Цзямусы оформляет клиентам кредиты таким образом за 2 часа.

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#Китай #коронавирус в Китае #сельское хозяйство

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