Камеры наблюдения с распознаванием лиц появятся в Белогорском районе

В Белогорском районе продолжаются работы по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В текущем году определены наиболее криминогенные участки в селах Васильевка, Возжаевка, Никольское и Томичи.

В настоящее время проводятся мероприятия по определению возможных мест установки камер видеонаблюдения на данных участках. Всего планируется установить более 20 камер наблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц и транспортных номеров, пишет пресс-служба администрации Белогорского района.

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Александр Авдеев