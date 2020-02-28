Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 3 664 человек

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3 664 человек в 46 странах, скончались 57 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3 474 зараженных в 44 странах и 54 летальных случаях. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составляет 78 630 человек, скончались 2 747. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 82 294 человека, пишет biang.ru .

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#коронавирус в Китае

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Екатерина PL