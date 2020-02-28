Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится
Депутаты Амурской области приняли решение снизить стоимость патентов для предпринимателей – третий раз за последнее время. Это делается, для уменьшения налоговой нагрузки на бизнесменов в связи с грядущей отменой единого налога на вмененный доход. За год бизнесмены, работающие на ЕНВД, должны выбрать иную систему налогообложения: патентную или упрощенную.
Законопроект о снижении стоимости патентов принят депутатами амурского парламента в первом чтении 27 февраля. Стоимость пересчитана таким образом, чтобы она была соизмерима с ЕНВД.
Изменения коснутся 36 видов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья. Это:
- – ремонт и пошив швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий
- – ремонт, чистка и пошив обуви
- – ремонт мебели
- – услуги по присмотру и уходу за детьми, больными
- – ремонт ювелирных изделий, бижутерии
- – чеканка и гравировка ювелирных изделий
- – услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
- – проведение занятий по физкультуре и спорту
- – обрядовые услуги
- – ветеринарные услуги
- – ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
- – изготовление и ремонт ключей, номерных знаков, указателей улиц
- –техническое обслуживание и ремонт авто- и мототранспорта
- – услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
- – услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала для обслуживания посетителей
- – услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных
- – деятельность по письменному и устному переводу
- – услуги по обучению на курсах и репетиторству
- – прочие производственные услуги
- – производство кожи и изделий из кожи
- – производство молочной продукции
- – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
- – услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
- – частная детективная деятельность по лицензии
- – услуги по прокату
- – экскурсионные услуги
- – услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
- – услуги по изготовлению блюд на дому
- – услуги по сбыту сельскохозяйственной продукции
- – ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
- – услуги по обслуживанию сельскохозяйственного производства
- – сбор и заготовка лесных ресурсов и лекарственных растений
- – лесоводство
- – товарное и спортивное рыболовство
- – услуги по уходу за престарелыми и инвалидами.
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