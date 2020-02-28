Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится

Депутаты Амурской области приняли решение снизить стоимость патентов для предпринимателей – третий раз за последнее время. Это делается, для уменьшения налоговой нагрузки на бизнесменов в связи с грядущей отменой единого налога на вмененный доход. За год бизнесмены, работающие на ЕНВД, должны выбрать иную систему налогообложения: патентную или упрощенную.

Законопроект о снижении стоимости патентов принят депутатами амурского парламента в первом чтении 27 февраля. Стоимость пересчитана таким образом, чтобы она была соизмерима с ЕНВД. Изменения коснутся 36 видов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья. Это: – ремонт и пошив швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий – ремонт, чистка и пошив обуви – ремонт мебели – услуги по присмотру и уходу за детьми, больными – ремонт ювелирных изделий, бижутерии – чеканка и гравировка ювелирных изделий – услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства – проведение занятий по физкультуре и спорту – обрядовые услуги – ветеринарные услуги – ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования – изготовление и ремонт ключей, номерных знаков, указателей улиц –техническое обслуживание и ремонт авто- и мототранспорта – услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом – услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала для обслуживания посетителей – услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных – деятельность по письменному и устному переводу – услуги по обучению на курсах и репетиторству – прочие производственные услуги – производство кожи и изделий из кожи – производство молочной продукции – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству – частная детективная деятельность по лицензии – услуги по прокату – экскурсионные услуги – услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота – услуги по изготовлению блюд на дому – услуги по сбыту сельскохозяйственной продукции – ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты – услуги по обслуживанию сельскохозяйственного производства – сбор и заготовка лесных ресурсов и лекарственных растений – лесоводство – товарное и спортивное рыболовство – услуги по уходу за престарелыми и инвалидами.

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Екатерина PL