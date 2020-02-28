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28февраля
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сегодня, 10:20 1

Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится

Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится

Депутаты Амурской области приняли решение снизить стоимость патентов для предпринимателей – третий раз за последнее время. Это делается, для уменьшения налоговой нагрузки на бизнесменов в связи с грядущей отменой единого налога на вмененный доход. За год бизнесмены, работающие на ЕНВД, должны выбрать иную систему налогообложения: патентную или упрощенную.

Законопроект о снижении стоимости патентов принят депутатами амурского парламента в первом чтении 27 февраля. Стоимость пересчитана таким образом, чтобы она была соизмерима с ЕНВД.

Изменения коснутся 36 видов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья. Это:

  1. – ремонт и пошив швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий
  2. – ремонт, чистка и пошив обуви
  3. – ремонт мебели
  4. – услуги по присмотру и уходу за детьми, больными
  5. – ремонт ювелирных изделий, бижутерии
  6. – чеканка и гравировка ювелирных изделий
  7. – услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
  8. – проведение занятий по физкультуре и спорту
  9. – обрядовые услуги
  10. – ветеринарные услуги
  11. – ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
  12. – изготовление и ремонт ключей, номерных знаков, указателей улиц
  13. –техническое обслуживание и ремонт авто- и мототранспорта
  14. – услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
  15. – услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала для обслуживания посетителей
  16. – услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных
  17. – деятельность по письменному и устному переводу
  18. – услуги по обучению на курсах и репетиторству
  19. – прочие производственные услуги
  20. – производство кожи и изделий из кожи
  21. – производство молочной продукции
  22. – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
  23. – услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
  24. – частная детективная деятельность по лицензии
  25. – услуги по прокату
  26. – экскурсионные услуги
  27. – услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
  28. – услуги по изготовлению блюд на дому
  29. – услуги по сбыту сельскохозяйственной продукции
  30. – ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
  31. – услуги по обслуживанию сельскохозяйственного производства
  32. – сбор и заготовка лесных ресурсов и лекарственных растений
  33. – лесоводство
  34. – товарное и спортивное рыболовство
  35. – услуги по уходу за престарелыми и инвалидами.

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#бизнес #закон #заксобрание

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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    предприниматели все сбежали из процветающей области

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