Амурстат: в 2019 году в Приамурье выросла номинальная и реальная зарплата

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-декабре 2019 года насчитывала 47 221,8 рубля. По сравнению с январем-декабрем 2018 года показатель вырос на 7,4 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года составила 102 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации сотрудников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая зарплата работников предприятий Амурской области в январе-декабре 2019 года в 2,8 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

При этом самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 66 331,2 рубля; в области транспортировки и хранения – 62 104,2 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 60 169,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 60 301,3 рубля; строительства – 52 596,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 24 040,1 рубля; оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов – 26 392,9 рубля; осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 28 140,4 рубля, сообщает Амурстат.