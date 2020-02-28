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28февраля
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сегодня, 10:08 4

Амурстат: в 2019 году в Приамурье выросла номинальная и реальная зарплата

Амурстат: в 2019 году в Приамурье выросла номинальная и реальная зарплата
Фото: архив Амур.инфо

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-декабре 2019 года насчитывала 47 221,8 рубля. По сравнению с январем-декабрем 2018 года показатель вырос на 7,4 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года составила 102 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации сотрудников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая зарплата работников предприятий Амурской области в январе-декабре 2019 года в 2,8 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

При этом самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 66 331,2 рубля; в области транспортировки и хранения – 62 104,2 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 60 169,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 60 301,3 рубля; строительства – 52 596,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 24 040,1 рубля; оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов – 26 392,9 рубля; осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 28 140,4 рубля, сообщает Амурстат.

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#работа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    не понятно почему жители бегут из области?

  • Вишня

    Вишня
    57 минут назад

    Раздражают такие тупые статистики!!! У 60-70% зарплаты черно - белые. У меня, к примеру, оклад маленький, премия огромная. Поднимают оклад - премия меньше. Итог - получаем столько же!

  • IPhone

    IPhone
    21 минута назад

    Для кого и по какому заказу пишут эту ерись, ничего тут не растет, кроме расходов.

  • ay

    ay
    16 минут назад

    Какое бессовестное враньё. Глянул свои налоговые документы. ЗП за 2019 год по итогу УПАЛА процентов на 20. А это не один десяток рублей за год.

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